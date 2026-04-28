28日未明、佐世保市の市道で、高齢の女性が原付バイクにはねられ死亡する事故がありました。 28日午前3時半頃、佐世保市柚木元町の市道で、道路を歩いていた中村 瓔子さん(88)が後ろから直進してきた原付バイクにはねられました。 中村さんは病院に搬送されましたが、約3時間半後に死亡が確認されました。 原付バイクを運転していた、新聞配達員の20歳の男性に大きなケガはありませんでした。 現場は中央線がない幅の狭い