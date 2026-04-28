本日4月28日（火）24時24分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。今夜の放送には、4人組ロックバンド･[Alexandros]が登場！2010年のデビュー以来、UKロックを色濃く取り入れたサウンドで日本の音楽シーンをリードする4人。彼らはなぜ躍進し続けるのか？妥協を許さない徹底的な曲作り、その裏にある覚悟とは？◆アレンジもレコーディングもすべて4人で！特異なバン