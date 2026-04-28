NPT＝核拡散防止条約の再検討会議が開かれているアメリカ・ニューヨークの国連本部で27日、被爆の実態を伝える「原爆展」が始まりました。日本被団協事務局長・濱住治郎さん「自分たちが受けた苦しみを他の誰にも体験することがないように、私たちの願いを皆さんと共有することを願っている」ニューヨーク・国連本部で27日、日本被団協が主催する「原爆展」が始まり、オープニングセレモニーに広島・長崎の市長らも出席しました。