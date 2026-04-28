りくりゅうの引退会見でもお互いの気遣いがかいまみられました。ミラノ・コルティナオリンピックで日本勢初の金メダルと輝かしい成績を残し、それぞれのSNSで現役引退を発表した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。28日にそろって引退会見に出席しました。木原選手はコメントを求められる前に涙腺が崩壊し、ハンカチで涙をおさえました。そんな木原選手に三浦選手は「泣かないで、泣かないで」と手を伸ばします。そこか