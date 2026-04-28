新しい地図として活動する香取慎吾が28日、都内で行われた睡眠ブランド『ドリエル』のサプリメント「ユアリズム」新CM発表会に登壇した。新商品ユアリズムRELUXにちなみ“RELUX”の瞬間を聞かれた香取は、メンバーである草なぎ剛とのエピソードを語った。【写真】おっはー！ちょっと大人っぽくなった慎吾ママを披露した香取慎吾「草なぎ剛とラジオを30年やってるんです。毎週1時間のラジオを30年くらいひっそりとやっていまし