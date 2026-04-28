世界3階級制覇王者の中谷潤人（28＝M・T）と“名将トレーナー”ルディ・エルナンデス氏が28日までに更新されたYouTubeチャンネル「Little Giant Boxing」にゲスト出演。5月2日に東京ドームで開催される世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）との“世紀の一戦”について言及した。“世紀の一戦”まで1週間を切って中谷は「準備はできた」と意気込んだ。インタビュアーから「もし勝ったら井上に再戦を与え