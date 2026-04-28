熊本大学と熊本ヴォルターズが連携した実践型の授業が、25日ありました。 これは医療事業を展開する桜十字グループと熊大コミュニケーション情報学科がスポーツの地域連携などの課題に取り組むもので今回は、学生たちが普段は入れないヴォルターズ試合会場のバックヤードなどを見学しました。学生たちは5回の講義や実習を経て、8月には課題解決へ向けた企画をヴォルターズ側に提案