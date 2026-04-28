モデルで女優の久間田琳加（25）が27日、自身のインスタグラムを更新。金沢満喫ショットを公開した。久間田は17日の投稿で「友人と金沢旅に兼六園桜きれいだった髪の毛もピンクに」とつづっていた。この日は「夜はホテルで語り合って金沢満喫」とつづり、金沢の街を満喫した様子を追加で披露。さらに「髪結構ピンクじゃない？」とより髪色が分かるショットも公開した。この投稿に、「とても満喫してますね」「金沢行っ