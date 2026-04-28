Kroiが、5月5日の9時〜17時55分にわたって放送されるラジオ局J-WAVEの特別番組『J-WAVE GOLDEN WEEK SPECIAL MY STORY TOKYO ―僕らがここにいる理由―』に出演することを発表した。当日はメンバー5人が揃って「僕らがここにいる理由」というキャンペーンテーマについてのトークに加え、スタジオライブの披露も決定している。Kroiはこれまで、新曲「Kinetic feat. INCOGNITO」がキャンペーンソングに選出されただけでなく、「note