中国アニメーション映画『傘少女精霊たちの物語』日本語吹替版の公開日が、6月19日に決定。併せて、吹替キャストとして、石見舞菜香・佐倉綾音・梶裕貴らの出演が発表されたほか、予告編とメインビジュアルが解禁された。【動画】人と物の“想い”を巡る、幻想アニメーションドラマ『傘少女精霊たちの物語』予告大切にされた“物”には付喪の“精霊”が宿る――そんな言い伝えが信じられている古代中国。工芸品の保存・修