女優・永野芽郁のフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE（マグノリエ）』（SDP／6月21日発売）より、購入者特典のフォトカードビジュアルが一挙解禁。さらに、発売記念パネル展の開催が決定した。【写真】永野芽郁の魅力が凝縮されたフォトカード（3種）2009年、女優としてのデビュー以来、役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野芽郁。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできた彼