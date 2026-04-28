世界的シンガーのリアーナの娘が、“まさかの姿”で注目を集めています。生後7カ月にして、ディオール史上初となる“あるアイテム”を身にまとい、雑誌デビューを果たしました。 ディオール史上初、“おむつ”がハイファッションに 今回話題となっているのは、米ファッション誌『W Magazine』の表紙です。リアーナとともに登場した娘が着用していたのは、なんとディオールによるオ&#