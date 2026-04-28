女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・松本かれんが２８日までにＳＮＳを更新。新曲に合わせて踊る様子が話題になっている。ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの新曲「ふるっぱれーど」に合わせて踊る動画を自身のインスタグラムに投稿。「ＭＶみてね」とつづり、ピンクの衣装で前髪を分けておでこを出し、大きなピンク色のリボンを付けて踊る様子を披露した。この投稿には「デコ出し＋でかリボン