30代の会社員Aさんは、日ごろ夜遅くに夕飯を摂り、毎日カップラーメンばかり食べる生活を送っている。近ごろは「仕事への意欲が湧かない」「些細なことで不安になる」といった慢性的な気分の落ち込みに悩まされていた。 【漫画】体は元気だけどメンタル不調で欠勤…寄り添う同僚の言葉に号泣 Aさんは仕事も順調でこれといったトラブルはないが、週末にしっかり休んでも心は一向に晴れず、夜も熟睡できないようだ。Ａさんの