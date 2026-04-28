ザ・ロネッツのメンバーとして知られたネドラ・タリーさんが死去した。80歳だった。いとこのロニー・ベネット、エステル・ベネットとザ・ロネッツを結成、60年代に人気を博した。 【写真】1960年代に人気を博したザ・ロネッツ 26日、ザ・ロネッツの公式SNSでこの訃報が伝えられており、ネドラの娘も同日午前8時30分に息を引き取ったと投稿しているが、死因については明かされていない。 ザ・ロネッツは