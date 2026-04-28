5月1日(金)は、東海地方で雨・風ともに強まるでしょう。ゴールデンウィークは短い周期で天気が変わり、たびたび雨が降る見込みです。晴れる日は、紫外線や熱中症対策を忘れないようにしましょう。今日28日(火)は汗ばむ陽気に今日28日(火)の東海地方は、朝からよく晴れています。ただ、午後は日本海を進む低気圧や湿った空気の影響を受けるため、午前よりも雲が広がりやすくなりそうです。夕方以降は、山間部でにわか雨がありますが