グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣にて販売されている『PEANUTS』とコラボレーションしたスイーツ。「スヌーピー」デザインの焼き菓子やグッズが購入できるポップアップストアが「JR東日本東京駅 B1 「グランスタ東京」スクエア ゼロ(改札内)」にオープンします☆ JR東京駅「スヌーピー シュガーバターの木」ポップアップストア 開催期間：2026年5月7日(木)〜5月22日(