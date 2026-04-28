「BOSS×ポケモン30周年」がタイアップして、ボス主力5種が「ポケモン図鑑缶」としてリニューアル！フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャン「新発見！ボスジャン Inspired by ポケモン図鑑」などが当たるキャンペーンも実施されます☆ サントリー「BOSS×ポケモン30周年」パッケージ サントリーコーヒー「BOSS」と「ポケモン30周年」がタイアップした、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメか