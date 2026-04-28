記事ポイント元プロ野球選手・斎藤佑樹氏がゴルフ番組に出演都内タクシー車内で5月4日より3週間限定放映ACNグループ公式YouTubeで本編（約10分）も視聴可能 タクシーに乗ったまま、プロの思考に触れる贅沢な時間が実現。ACNグループ協賛の特別番組『大人の嗜み』が、都内タクシーのモニターとYouTubeで5月4日よりスタートします。出演は元プロ野球選手・斎藤佑樹氏とACN所属プロゴルファー・前田光史朗氏です。 ACNグル