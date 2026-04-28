記事ポイント2026年夏、ホリデイ・イン エクスプレスが北海道に初上陸すすきのエリア中心部、地下鉄2路線・市電が使える好立地毎朝の無料温朝食・挽きたてコーヒーが宿泊料金に含まれる 札幌・すすきのに、スマートな旅のスタイルが加わります。IHGホテルズ&リゾーツが手がける「ホリデイ・イン エクスプレス」が2026年夏、北海道に初上陸予定。三菱商事都市開発・東京建物・サンケイビルによる共同開発プロジェクトです