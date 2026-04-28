記事ポイントウルトラマンシリーズ60周年記念、横浜赤レンガ倉庫を舞台に2026年6月5日から都市周遊型ARアクション体験イベント開催歴代ヒーロー5体・怪獣4体が登場する完全書き下ろしオリジナルシナリオ、チケット2,800円（税込）体験キット・ノベルティ付き専用アプリ「STYLY」1本でOK、ARの知識不要でお子様から大人まで参加可能 横浜の街全体が、ウルトラマンの戦場へと変わる--。ウルトラマンシリーズ60周年を記念した都