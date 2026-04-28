第63回ギャラクシー賞の入賞作品および各賞が、28日に発表。ラジオ部門DJパーソナリティ賞には、アンジェリーナ1/3が輝いた。【集合ショット】豪華な面々！小森隼＆小森隼＆コレサワらが登場「Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う!〜」（TBSラジオ）、「SCHOOL OF LOCK!」（TOKYO FM/JFN）パーソナリティーとしての功績が評価されて受賞。選評では「力強くて少しハスキーな声、飾らない言葉、20代前半とは思えないトーク力。