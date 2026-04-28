俳優の柳沢なな（39）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。結婚、挙式をあげたことを報告した。【写真】ウエディングドレスも披露…結婚を報告した柳沢なな「幸せを大切に…」「わたくし、柳沢ななは、かねてよりご縁をいただいておりました一般の方と結婚しており、先日、式を挙げました」と公表。「4月25日にデビュー25周年を迎え、たくさんの言葉や姿に支えられてきた日々が、静かに思い返されます。その節目に、こ