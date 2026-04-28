27日、ハンバーガーチェーンの「フレッシュネスバーガー」が自身の公式Xアカウントで謝罪した。 Xによると、フレッシュネスバーガーが出店している宮城県仙台市の野球場「楽天モバイル最強パーク宮城内店」において、店舗スタッフが提供したホットドッグの焼成状態および対応に不備があったという。本件をめぐっては調理工程・品質基準・現場対応の見直しおよび同店でのホット