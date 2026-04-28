28日（火）午後は東北で雷雨、岩手県も雨に。夏日続出も関東は強風に注意。【28日（火）の天気】日本海から低気圧が近づき、夜にかけて東北付近を通過する見込みです。まだ晴れているところが多くなっていますが、午後は東北を中心に雨が降り、雷を伴う予想です。山林火災の続いている岩手県大槌町付近でも雨が降りそうです。夜は北陸でも雨や雷雨になるところがあるでしょう。そのほかは午後も日差しの届くところが多いですが、関