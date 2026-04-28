右ハムストリングス筋損傷でリハビリ中の阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が28日、ファーム本拠地のSGL尼崎でフリー打撃を再開した。41スイングで5本のサク越えを披露するなど順調な回復をアピール。この日は50メートルダッシュ、外野でのノックにも参加した。立石は1月の新人合同自主トレ中に右脚肉離れを発症。3月に復帰するも、同25日のファーム・リーグオリックス戦で、右手首を痛め、後に「左手首の関節炎」と