今年1月、東京・杉並区で、パトカーに追跡されて逃走中に追突事故を起こし、男性にけがを負わせたなどとして、32歳の男が逮捕されました。【写真を見る】「ビザが切れていて無免許で…」ベトナム国籍の32歳男を過失運転傷害など疑いで逮捕パトカーに追跡され逃走中に事故か東京・杉並区過失運転傷害などの疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍のグエン・アイン・トゥン容疑者（32）で、今年1月、東京・杉並区方南の道路で乗用車