【ニューヨーク＝金子靖志】核軍縮や核不拡散の取り組みを点検する核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議が２７日、ニューヨークの国連本部で開幕した。ロシアのウクライナ侵略や米イランの軍事衝突を背景に核兵器使用への懸念が高まる中、各国は条約の維持・強化に向けて議論する。会期は５月２２日まで。国連のアントニオ・グテレス事務総長は会議の冒頭、「核による威嚇が再び行われ、不信感が蔓延（まんえん）している。苦労