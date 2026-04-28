俳優寺島進（62）が28日、「65歳からのハワイ」プロジェクト応援団長に就任、都内で発表会に出席した。「楽しもう、歳だから」がテーマ。アロハシャツに白いジャケットで「アロハ〜」と登場した寺島は「アロハシャツは10代から、50年以上着ています。俺って団長なの。『西部警察』の渡哲也さんみたいでカッコイイ。これから、俺のことを団長って呼んで。悩んでないでハワイに行って、太陽チャージして」と笑顔を見せた。今回、撮影