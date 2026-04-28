フォークシンガー松山千春（70）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。96年に51歳で亡くなった漫才師、横山やすしさんについて触れた。松山は現在、春のコンサートで全国行脚中。28日には愛媛県松山市、30日には高知県高知市でライブを行う。松山は高知県沖ノ島村（宿毛市）生まれの横山さんに触れた。「横山やすし、いわゆる漫才ですね。西川きよし、横山やすし。いわゆる『やすきよ』ですね。俺