線形を見ると「第三の東名」なんだよな… 厚木秦野道路神奈川県中西部で、まるで「第三の東名」かのような線形で計画されている高規格道路があります。県内を東西に貫く国道246号のバイパス「厚木秦野道路」です。 【確かに第三の東名…？】これが「厚木秦野道路」の全貌と“現場の様子”です（地図／写真35枚）厚木秦野道路はその名のとおり厚木市から秦野市まで29.1kmが計画されています。その線形は、圏央道の圏央厚木IC付