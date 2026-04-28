【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】圧倒的なスケールメリットにより、高機能かつ低価格を実現したワークマンのリカバリーウェア「メディヒール」。昨年300万着が即完売したという人気アイテムだ。今回は同社に取材し、そのヒットの理由を紐解いていく。＊＊＊ワークマンのリカバリーウェア「メディヒール」は、一般医療機器として届け出を行っている信頼性の高い疲労回復ウェア。繊維に練り込んだ高純度のセラ