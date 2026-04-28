スポーツ・芸術文化などで優れた業績を挙げた人に贈られる紫綬褒章に、ミラノ・コルティナオリンピック フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅうペア」の三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）が選ばれました。 【写真を見る】りくりゅう･木原龍一選手と三浦璃来選手に紫綬褒章 スノーボードの深田茉莉選手･村瀬心椛選手らも受章決まる また、同じく金メダルを獲得した愛