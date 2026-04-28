スカイマークは、東京/羽田〜札幌/千歳線が就航20周年を迎えたことを記念し、4月27日に新千歳空港で記念セレモニーを開催した。セレモニーには、堀哲雄空港本部担当執行役員、中村秀一千歳空港支店長、北海道エアポートの山粼雅生代表取締役社長、日本航空大学校北海道校の村松拓哉副学長、国土交通省東京航空局新千歳空港事務所の田中剛志空港長、千歳市の横田隆一市長が列席した。同日の札幌/千歳発SKY712便、東京/羽田発S