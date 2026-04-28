母に贈りたい、一緒に味わいたい美味をセレクト。お腹も心も満たす逸品が揃いました。スイーツ部門、フード部門をそれぞれ5位からご紹介します。＜スイーツ部門＞おいしく楽しい時間を紡ぐ会話が弾む逸品たちスイーツ部門は、気持ちをパッと華やかにしてくれる商品がずらり。１位は『料亭のちりめんナッツ』。「はんなりとした甘辛な味わいがいかにも京都らしい」「茶菓子にも酒肴にも秀逸です」（フードスタイリストほか）。２位