エレコムは、ナトリウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリーやハンディファンが航空機内への持ち込み、および航空会社への預け入れがともに不可になったとして、Webサイトで注意を呼びかけている。 ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー 4月24日付で国土交通省 航空局が「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」を更新したことに伴うもの。新たに「ナトリウムイオン電池（内蔵製