国内の農業従事者が減る中、ＪＡ全農山形と兵庫県で農業の労働力支援を行っている企業が連携協定を締結しました。 【写真を見る】生産者の支援強化へJA全農山形と兵庫県の企業が連携協定締結摘果作業や箱詰め作業などを支援 協定を結んだのはＪＡ全農山形と兵庫県に本社を置き農業の労働力支援を行っている「そうしんアグリ」です。 そうしんアグリはＪＡ全農兵庫のパートナー企業として労働力支援を行ってきま