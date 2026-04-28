今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団するカゼミーロが、ハイパフォーマンスを披露した。現地４月27日に開催されたプレミアリーグ第34節で、ユナイテッドはブレントフォードとホームで対戦。２−１で勝利した。この一戦に先発した34歳のブラジル代表MFは、11分に右CKの流れからハリー・マグワイアの折り返しを力強いヘッドで押し込み、先制点をマークしてみれば、ハードなタックルなどで相手の攻撃の芽を摘み続ける