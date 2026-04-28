国際サッカー連盟（FIFA）が累積警告に関するルール変更を検討しているようだ。27日、スポーツ専門メディア『アスレティック』やイギリスメディア『BBC』が伝えている。史上初の3カ国共済となり、出場国も従来の「32」から「48」へ大幅に増加したFIFAワールドカップ2026。スローインやゴールキック、選手交代時の時間制限が適用されるほか、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の適用範囲が2枚目のイエローカードによる退