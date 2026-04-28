お笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるかさんは4月26日、自身のInstagramを更新。メンバー2人が楽屋で何かを食べている姿を公開しました。【写真】メンバーの食事ショット「食べたくなりますね」きりやさんは「コストコのクラムチャウダー美味しいよね」とつづり、1枚の写真を載せています。同カルテットのメンバーである田辺智加さんとあんりさんが食事をする姿です。楽屋で椅子に座って、一心不乱にカップに入った食べ物を食べて