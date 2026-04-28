北海道栗山町で4月28日午前、トラックが歩行者の高齢女性をはねる事故がありました。事故があったのは、栗山町中央2丁目付近の交差点です。28日午前10時50分ごろ、目撃者から「交差点で歩行者がトラックにはねられた」と119番通報がありました。 警察によりますと、交差点を右折していたトラックが、道路を横断中の高齢女性をはねたということです。高齢女性は、頭部から出血していて意識がなく、ドクターヘリで搬送さ