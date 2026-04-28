核軍縮について話し合うNPT＝核拡散防止条約の再検討会議がアメリカ・ニューヨークで開幕しました。 27日、ニューヨークの国連本部で開幕したNPT再検討会議。 日本の被爆者や長崎市の鈴木市長らが傍聴する中、国連のグテーレス事務総長は「核による人類滅亡という深刻な脅威から人類を守るために、ともに立ち上がる絶好の機会だ」と呼びかけました。 過去2回の会議では核軍縮の方