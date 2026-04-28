日本地域野球リーグ・石川ミリオンスターズの監督や選手らが5月2日のリーグ開幕に向けて意気込みを語りました。石川ミリオンスターズは今年で球団創設20周年を迎えます。岡崎太一監督や星稜高校OBで千葉ロッテマリーンズで活躍した岩下大輝投手ら5人が27日、北陸放送を訪れ、シーズンへの意気込みを語りました。岩下大輝投手「久々に石川でプレーできるので石川に活力を与えられるようなプレーができればなと思う」岡崎太一監督「2