卓球女子で東京、パリ五輪代表の平野美宇（26＝木下グループ）が28日までに自身のインスタグラムを更新。リオデジャネイロ、東京五輪代表の伊藤美誠（25＝スターツ）らとのプライベートショットを公開した。「久しぶりにご飯に行けて、お話しが止まらなかった日」とつづり、同学年の伊藤、1歳年上の加藤美優と食事をした写真や、3人のチェキなどを披露した。「みゆさんみまちゃんとは小さい頃からよく一緒の遠征だったので、