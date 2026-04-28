イタリア1部ACミランは27日、クロアチア代表MFルカ・モドリッチ（40）が左頬骨骨折により手術を受け、成功したと発表した。具体的な離脱期間には触れず「W杯を前に早期回復を願っている」と記した。モドリッチは26日のユベントス戦で相手選手と激突した際に負傷していた。出場すれば自身5度目となるW杯に向け、復帰を目指していく。18年ロシア大会ではクロアチアを過去最高の準優勝に導き、日本を決勝トーナメント1回戦で破っ