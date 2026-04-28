放送に関する批評活動を通じて放送文化の発展に寄与する特定非営利法人 放送批評懇談会（東京都：理事長 音好宏/英文表記：ASSOCIATION OF BROADCAST CRITICS 略称：放懇）は28日、第63回ギャラクシー賞を発表し、テレビ部門特別賞に女優の郄石あかり（23）がヒロインを務め、3月27日に本編最終回（第125話）を迎えたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）を選出した。2025年度ギャラ