元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新たな“愛車”を購入したことを明かした。【写真】魔裟斗が購入したメルセデスAMG『A63 Edition Performance』内外装全部見せ動画冒頭、魔裟斗は「きょうはですね、久しぶりの納車ですよ」と告白。「前ツーリングでここ寄ったのよ、バイクで。ちょっと見たら欲しくなっちゃった」と明かし、撮影スタッフとのLINEのやりとりも公開。「AMGで新