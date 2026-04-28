新しい地図として活動する香取慎吾が28日、都内で行われた睡眠ブランド『ドリエル』のサプリメント「ユアリズム」新CM 発表会に登壇した。【写真】眩しい！とびっきりの笑顔を見せた香取慎吾冒頭から「こんにちは、香取慎吾です！」と元気いっぱいのあいさつをすると「りくりゅうの引退会見を見ていました」と興奮まじりにさっそく報告した。会見では香取に睡眠にまつわるトークや睡眠の質チェックを実施。「ドリエルと出会