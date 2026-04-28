4月28日未明、大阪市浪速区のカードショップに2人組が車で突っ込み、ポケモンカードなどが盗まれる事件がありました。 被害にあった店舗提供の防犯カメラの映像には、シャッターが閉められた店舗にバックで突っ込む一台の車が映っています。隙間から侵入した2人組が店内のショーケースを叩き割り、商品をカバンに入れていきます。 被害にあったトレーディングカードショップに