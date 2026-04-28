ドジャースは2試合連続のホームランがかかる大谷翔平選手、そして3勝目を狙う山本由伸投手が揃って先発出場です。ここ2試合、好投するもなかなか勝ち星がつかない山本投手。初回、先頭バッターをフォアボールで歩かせますが切れのある変化球で三振を奪うなど無失点で切り抜けます。そのウラ、きのう12試合ぶりの一発を放った大谷選手は第1打席。1・2塁間を破る3試合連続のヒット。この後テオスカー・ヘルナンデス選手のタイムリー